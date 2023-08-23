Majority Oakington: недорогой CD-плеер с радио

23.08.2023 12:36

Majority – британский производитель, который на днях представил свою новую разработку, многофункциональный радиоприёмник Oakington.

Majority Oakington – устройство категории «всё-в-одном» с широким функционалом и возможностями подключения. Есть поддержка Bluetooth, DAB+ и FM радио и встроенный проигрыватель компакт-дисков. К устройству можно подключить смартфон – для стриминга через популярные приложения, например, Spotify или Tidal; предусмотрены разъём Aux In 3,5 мм и порт USB. Производитель обещает «кинематографический» звук: Oakington комплектуется акустической стереосистемой мощностью 30 Вт. Приёмник-плеер можно подключить напрямую к наушникам. Как и в большинстве подобных устройств, в Oakington есть встроенный будильник. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления; с его помощью можно выбрать нужную радиостанцию или изменить уровень громкости. Настройка звучания в соответствии с предпочтениями пользователя осуществляется посредством эквалайзера.

Корпус устройства сделан из дерева, передняя панель – алюминиевая, на ней расположен светодиодный дисплей. Вариантов отделки два: «светлый дуб» (Light Oak) и «орех» (Walnut). Розничная цена в Великобритании: 139 фунтов стерлингов.



