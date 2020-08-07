ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Мал, да удал: сабвуфер REL T-Zero MKIII


07.08.2020 09:28

 

 

Британский бренд REL представил новинку – сабвуфер T-Zero MKIII. Это уже третья версия компактной и самой бюджетной модели в ассортименте компании, впервые вышедшей на рынок в начале 2000-х годов.

 

Динамик оригинальной конструкции диаметром 165 мм направлен вниз. У вуфера алюминиевый диффузор и штампованная стальная корзина. Драйвер приводится в действие импульсным усилителем класса D NextGen мощностью 100 Вт. Нижняя граница АЧХ – 37 Гц по уровню -6 дБ. Фирменные фильтры имеют время задержки всего 8 мс. Для подключения к источнику сигнала используются традиционный .1/LFE с отдельным регулятором уровня, а также низкоуровневый и высокоуровневый линейные входы.

 

Корпус сабвуфера покрывают пять слоёв лака; цвета: чёрный или белый. Несмотря на более чем скромные размеры, сабвуфер REL T-Zero MKIII запросто составит компанию и полочной стереопаре, и комплекту домашнего кинотеатра.

Связанные новости:
 Плыви по течению с IRIS Flow - 06.08.2020 12:30
 Naim Audio – в новых гиперкарах Pininfarina  - 31.07.2020 10:23
 Сабвуфер REL 212SX - 09.06.2020 12:52
 LEAC: новый бренд в каталоге Digis - 08.06.2020 14:07
 Artison: встраиваемые сабвуферы нового поколения - 18.05.2020 15:47
 Компактный сабвуфер Gallo Acoustics - 06.02.2020 12:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007