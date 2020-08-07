Мал, да удал: сабвуфер REL T-Zero MKIII

07.08.2020 09:28

Британский бренд REL представил новинку – сабвуфер T-Zero MKIII. Это уже третья версия компактной и самой бюджетной модели в ассортименте компании, впервые вышедшей на рынок в начале 2000-х годов.



Динамик оригинальной конструкции диаметром 165 мм направлен вниз. У вуфера алюминиевый диффузор и штампованная стальная корзина. Драйвер приводится в действие импульсным усилителем класса D NextGen мощностью 100 Вт. Нижняя граница АЧХ – 37 Гц по уровню -6 дБ. Фирменные фильтры имеют время задержки всего 8 мс. Для подключения к источнику сигнала используются традиционный .1/LFE с отдельным регулятором уровня, а также низкоуровневый и высокоуровневый линейные входы.



Корпус сабвуфера покрывают пять слоёв лака; цвета: чёрный или белый. Несмотря на более чем скромные размеры, сабвуфер REL T-Zero MKIII запросто составит компанию и полочной стереопаре, и комплекту домашнего кинотеатра.