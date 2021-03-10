Мал-мала-меньше: Sonos Roam

10.03.2021 13:23

Sonos Roam – ультра-компактный «умный» громкоговоритель с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi Auto Trueplay. Дома он автоматически подключается по Wi-Fi к имеющейся системе Sonos, а в пути так же автоматически использует Bluetooth-подключение. Весит колонка менее полукилограмма. Продажи новинки начнутся 20 апреля, а пока на неё можно разместить предзаказ на сайте компании-производителя; цена – 169 долларов США.



От других схожих моделей миниатюрную аудио систему отличает принципиально новая функция Sound Swap: удерживая кнопку Play/Pause, пользователь переключает Sonos Roam на ближайший громкоговоритель, который «подхватывает» аудио сигнал и продолжает воспроизведение без прерываний и пауз. При потоковом воспроизведении по Bluetooth с помощью мобильного приложения можно подключить к Roam любой или несколько имеющихся громкоговорителей Sonos. Roam поддерживает более 100 потоковых сервисов, Apple AirPlay 2, может управляться голосом (Amazon Alexa, Google Assistant). Функция Automatic Trueplay доступна как при Bluetooth-, так и Wi-Fi подключении; она автоматически подстраивает звучание Roam под окружающие условия. Sonos обещает, что такая возможность вскоре появится и у фирменной модели Move – сейчас она реализована только для Wi-Fi подключения.



Sonos Roam будет выпускаться в корпусе чёрного (Shadow Black) или белого (Lunar White) цветов. Колонка защищена от попадания внутрь пыли и влаги (IP67) и рассчитана на 10 часов беспрерывного использования; если устройство неактивно, одного заряда аккумулятора хватит на 10 дней. Подзарядка возможна с использованием беспроводного зарядного устройства Sonos (приобретается отдельно), любого беспроводного зарядного устройства Qi или с помощью USB-C кабеля, входящего в комплект поставки.