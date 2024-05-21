Малая задержка и ультракороткий фокус: Optoma GT3500HDR

21.05.2024 12:08

Компания Optoma выпустила новинку – компактный видеопроектор GT3500HDR с лазерным источником света и ультракороткофокусным объективом. Использовать устройство можно даже при ярком дневном свете.



Разрешение проектора Full HD, но наличие двух HDMI портов позволяет принимать 4K сигнал. Optoma GT3500HDR подходит как для домашнего кинотеатра, так и для удалённой работы; новинка рассчитана в том числе и на геймеров – задержка ввода составляет всего 8,6 миллисекунды для видео 1080p / 120 Гц и 17 мс для 1080p / 60 Гц со входом 4K UHD. Световой поток лазерного источника света DuraCore составляет до 3800 люмен; контрастность 500000:1; соотношение сторон проецируемого изображения 16:9. Размер «картинки»: от 80 до 130 дюймов по диагонали, он зависит от того, на каком расстоянии от стены/экрана находится проектор; минимальное расстояние составляет восемь дюймов.



Optoma GT3500HDR не является «умным» устройством в общепринятом смысле: в нём нет встроенного модуля Wi-Fi, подключение только проводное. Есть встроенный динамик мощностью 15 ватт и выходной разъём 3,5 мм для подключения внешней акустической системы. Проектор поддерживает контент HDR10 и HLG и воспроизводит цветовую гамму Rec.709. Есть вертикальная и горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений и возможность настройки изображения по четырём углам.



