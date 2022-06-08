Мало музыки? Создай свою.

08.06.2022 15:18

Orba 2 – устройство, позволяющее любому пользователю выразить себя посредством музыки… им же и сочинённой. Впрочем, «сочинить» – слово в данном случае не совсем подходящее; на самом деле Orba компилирует различные звуки и мелодии и создаёт на их базе новые.



Orba 2 выглядит как полусфера диаметром около 8 см. На её верхней панели расположены восемь сенсорных кнопок; внутри – акселерометр и гироскоп, благодаря которым устройством можно управлять с помощью жестов, а также 24-битный ЦАП и активный динамик мощностью 3 Вт. Есть выход для наушников; предусмотрена возможность подключения внешней акустической системы.



Orba реагирует на касание, нажатие, наклон, встряхивание и вращение. В «фонотеке» – множество электронно синтезированных звуков и семплированных аудиозаписей, которые позволяют воспроизводить звучание рояля, электрогитары и пр., накладывать звуки ударных, добавлять вокал и т.д., создавая собственные песни и музыкальные композиции длиной до 128 тактов. Специальное мобильное приложение «собирает» окружающие звуки – например, вы остановились возле уличного музыканта и записали понравившуюся часть его выступления – и преобразует их в пресеты, исполняемые на различных музыкальных инструментах. Розничная цена устройство составляет 150 долларов США.



