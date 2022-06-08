ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Мало музыки? Создай свою.


08.06.2022 15:18

 

 

Orba 2 – устройство, позволяющее любому пользователю выразить себя посредством музыки… им же и сочинённой. Впрочем, «сочинить» – слово в данном случае не совсем подходящее; на самом деле Orba компилирует различные звуки и мелодии и создаёт на их базе новые.

 

Orba 2 выглядит как полусфера диаметром около 8 см. На её верхней панели расположены восемь сенсорных кнопок; внутри – акселерометр и гироскоп, благодаря которым устройством можно управлять с помощью жестов, а также 24-битный ЦАП и активный динамик мощностью 3 Вт. Есть выход для наушников; предусмотрена возможность подключения внешней акустической системы.

 

Orba реагирует на касание, нажатие, наклон, встряхивание и вращение. В «фонотеке» – множество электронно синтезированных звуков и семплированных аудиозаписей, которые позволяют воспроизводить звучание рояля, электрогитары и пр., накладывать звуки ударных, добавлять вокал и т.д., создавая собственные песни и музыкальные композиции длиной до 128 тактов. Специальное мобильное приложение «собирает» окружающие звуки – например, вы остановились возле уличного музыканта и записали понравившуюся часть его выступления – и преобразует их в пресеты, исполняемые на различных музыкальных инструментах. Розничная цена устройство составляет 150 долларов США.

Связанные новости:
 Аудио-кондиционер  - 24.05.2022 09:07
 Sony LinkBuds S: технологично и эффективно - 24.05.2022 00:41
 «Ах, что такое слышится там вдалеке?..» - 19.04.2022 16:40
 Новый интерфейс Roon - 18.02.2021 16:09
 И поёт, и светит - 26.11.2020 16:37
 Джазовый тестовый альбом DALI - 05.06.2020 13:00
 A’Design Award: итоги конкурса 2018-2019 - 28.08.2019 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007