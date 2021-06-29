Мандарин и дыня: очень летние наушники

29.06.2021 01:31

«Мандарин» (Satsuma) и «Мускатная дыня» (Honeydew) – так называются две новые модели наушников, которые к летнему сезону выпустила компания Campfire Audio.

В компании решили не следовать тактике, которой сейчас грешат многие производители, выпуская новинки, перенасыщенные полезными – и не очень – функциями, и разработали довольно простые функционально устройства, доступные по цене, но с очень хорошим звуком. В них нет столь популярных нынче голосового управления и беспроводного подключения – функций, которые имеют отношение в первую очередь к общему впечатлению от гаджета, чем к аудио – зато есть очень яркий, запоминающийся дизайн и отличные звуковые характеристики.

Благодаря запатентованным акустическим камерам, полнодиапазонным арматурным драйверам и качественным кабелям из посеребренной меди звучание ярко-оранжевых Satsuma отличается сфокусированными средними частотами, хорошо контролируемыми басами и слегка подчёркнутыми, но мягкими высокими частотами. Эта модель подходит для прослушивания музыки практически любого жанра, но в особенности для рока, поп-композиций, классики и джаза. У Honeydew более сдержанная «внешность», зато звучание характеризуется мощным детализированным басом с быстрым динамичным откликом. Эти наушники придутся по душе любителям жанров R&B и Hip Hop и электронной музыки. Специально для этой модели был разработан 10-миллиметровый динамический драйвер с диафрагмой из жидкокристаллических полимеров.