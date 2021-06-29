ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Мандарин и дыня: очень летние наушники


29.06.2021 01:31

 

 

«Мандарин» (Satsuma) и «Мускатная дыня» (Honeydew) – так называются две новые модели наушников, которые к летнему сезону выпустила компания Campfire Audio.

 

В компании решили не следовать тактике, которой сейчас грешат многие производители, выпуская новинки, перенасыщенные полезными – и не очень – функциями, и разработали довольно простые функционально устройства, доступные по цене, но с очень хорошим звуком. В них нет столь популярных нынче голосового управления и беспроводного подключения – функций, которые имеют отношение в первую очередь к общему впечатлению от гаджета, чем к аудио – зато есть очень яркий, запоминающийся дизайн и отличные звуковые характеристики.

 

Благодаря запатентованным акустическим камерам, полнодиапазонным арматурным драйверам и качественным кабелям из посеребренной меди звучание ярко-оранжевых Satsuma отличается сфокусированными средними частотами, хорошо контролируемыми басами и слегка подчёркнутыми, но мягкими высокими частотами. Эта модель подходит для прослушивания музыки практически любого жанра, но в особенности для рока, поп-композиций, классики и джаза. У Honeydew более сдержанная «внешность», зато звучание характеризуется мощным детализированным басом с быстрым динамичным откликом. Эти наушники придутся по душе любителям жанров R&B и Hip Hop и электронной музыки. Специально для этой модели был разработан 10-миллиметровый динамический драйвер с диафрагмой из жидкокристаллических полимеров.

Связанные новости:
 Campfire Audio Solaris Limited Edition - 25.02.2021 12:06
 DALI: больше красок - 20.02.2021 10:56
 Campfire Audio: Andromeda v.3 - 14.08.2020 17:52
 Campfire Comet: спешите приобрести! - 10.04.2020 13:53
 Новый цвет Campfire Polaris - 21.06.2019 13:50
 Золотое лето, золотое… - 07.06.2019 14:35
 Campfire Audio: совершенство звука - 28.12.2018 14:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007