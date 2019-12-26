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Мар… уся? Нет, Марвин


26.12.2019 10:30

 

 

Эта новость вряд ли поразит вас в самое сердце, но обойти её вниманием мы не могли… МТС не осталась в стороне от «смарт-спикер-бума» и планирует в будущем году выпустить собственную «умную» колонку.

 

В будущем устройство станет основой цифровой экосистемы МТС, его можно будет подключать к системе «умный дом» (обязательное условие – поддержка компонентами системы протокола ZigBee 3.0) и управлять им через специальное приложение МТС. Ну а пока колонка способна рассказать, что происходит в мире, включить музыку и прочитать аудиокнигу, а также ответить на вопросы пользователя.

 

В настоящее время устройство проходит бета-тестирование; для этого тысячу громкоговорителей раздали сотрудникам МТС – они должны как можно больше общаться с голосовым помощником. Последнего, кстати, назвали не «Васей» или «Гаврюшей», чтобы вряд ли кого-то удивило бы… интеллектуальный ассистент МТС получил имя «Марвин», и желающие поговорить с ним смогут это сделать уже в первой половине 2020 года.

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