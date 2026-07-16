Marantz: смена эпох

16.07.2026 14:17

Бренд прощается с двумя классическими моделями, двухканальным усилителем PM6007 и проигрывателем компакт-дисков CD6007, и заменяет их новыми разработками. Встречайте интегральный усилитель начального уровня Marantz Model 70 и CD-плеер Marantz CD 70! У обеих новинок текстурированные передние панели, у Model 70 – фирменный круглый «иллюминатор». А ещё – множество самых современных инженерных решений, в том числе «оптимизированная компоновка схем, тщательно отобранные компоненты и виброустойчивые конструкции шасси», каждое из которых призвано обеспечить наилучшее качество звука.



Мощность усилителя Marantz Model 70 (класс AB): 50 Вт на канал. Устройство оснащается модернизированными блоками питания и ЦАП и более мощным трансформатором, чем у предшественника. В отличие от аналоговой схемы, применявшейся в PM6007, новинка оснащена электронным регулятором громкости. Новый тактовый генератор – с низким уровнем фазового шума для уменьшения цифровых ошибок синхронизации и обеспечения более точного воспроизведения CD записей. Набор аналоговых и цифровых разъёмов – стандартный, также имеются выходы предусилителя и сабвуфера.

Плеер Marantz CD 70 оснащается таким же ЦАП, что и Model 70, и поддерживает широкий спектр типов файлов, включая WAV, FLAC, AIFF и DSD. На передней панели расположен USB-вход (Type-A) для подключения внешнего жёсткого диска. Там же находится разъём для наушников 6,3 мм, подключённый к встроенному полностью дискретному усилителю. Для обеспечения совместимости с различными моделями наушников предусмотрена регулировка усиления, доступ к которой осуществляется через экранное меню плеера. Блок питания – модернизированный, жёсткие изоляционные ножки позволяют минимизировать влияние на звук внешних факторов.