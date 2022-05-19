Marantz: у CD есть будущее

19.05.2022 10:11

Сегодня – день официального релиза нового проигрывателя компакт-дисков Marantz CD 60. Новинка, как утверждают её создатели, «обладает самым музыкальным звучанием в классе» и обеспечивает воспроизведение файлов высокого разрешения через USB вход. О дате появления плеера на российском рынке будет известно позже.



В компании уверены, что производители начали забывать о том, что «целое поколение меломанов имеет большие музыкальные коллекции компакт-дисков», и решили исправить эту ошибку. По словам президента Marantz Джоэла Ситсемы (Joel Sietsema), новый «CD 60 напоминает нам, почему мы поверили в этот формат 40 лет назад». В звучании CD60 «ещё больше теплоты, музыкальности и деталей, чем в легендарном проигрывателе CD 63».

CD 60 – отличное дополнение к недавно анонсированному фирменному интегральному усилителю Model 40n. У проигрывателя простое и удобное управление, а любая аудиозапись воспроизводится с высокой детализацией – благодаря применяемым в аналоговой выходной части устройства модулям HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules). На передней панели CD 60 имеется USB-A вход, позволяющий воспроизводить файлы MP3, WMA, AAC и WAV, FLAC HD, ALAC, AIFF (до 192 кГц/24 бит) и DSD (5,6 МГц) с подключаемого USB носителя.

ЦАП CD 60 даёт пользователю уникальную возможность выбора из двух режимов работы цифрового фильтра: фильтр 1 – режим с плавной крутизной спада, фильтр 2 – с резкой крутизной спада для более точной визуализации музыкальных образов. Схемотехника встроенного усилителя для наушников – та же, что в фирменном Marantz HDAM-SA2 с тремя уровнями усиления (Низкий/Средний/Высокий). Функция Off Circuit автоматически отключает линейный выход плеера, когда наушники к нему не подключены.