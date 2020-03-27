Marshall Uxbridge Voice с поддержкой AirPlay 2

27.03.2020 14:15

Компания Marshall представила новую Bluetooth-колонку Uxbridge Voice с поддержкой AirPlay 2, Spotify Connect и голосового помощника Alexa. В продаже новинка появится 8 апреля.



Миниатюрный громкоговоритель Uxbridge выполнен в том же дизайне, что и другие модели акустических систем Marshall, с небольшим отличием: здесь нет традиционных для фирменных устройств элементов управления, стилизованных под регуляторы гитарного усилителя. На верхней панели колонки имеются клавиши-переключатели для увеличения и уменьшения громкости, кнопка воспроизведения/паузы и др. Характеристики системы: максимальный уровень звукового давления 96 дБ, АЧХ 54 Гц - 20 кГц.



Uxbridge Voice можно подключать к другим динамикам с поддержкой AirPaly 2, входящим в состав домашней мультирум-системы. К июню производитель обещает добавить поддержку Google Assistant – но не посредством обновления прошивки, а выпустив новую версию устройства.