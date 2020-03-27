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Marshall Uxbridge Voice с поддержкой AirPlay 2


27.03.2020 14:15

 

 

Компания Marshall представила новую Bluetooth-колонку Uxbridge Voice с поддержкой AirPlay 2, Spotify Connect и голосового помощника Alexa. В продаже новинка появится 8 апреля.

 

Миниатюрный громкоговоритель Uxbridge выполнен в том же дизайне, что и другие модели акустических систем Marshall, с небольшим отличием: здесь нет традиционных для фирменных устройств элементов управления, стилизованных под регуляторы гитарного усилителя. На верхней панели колонки имеются клавиши-переключатели для увеличения и уменьшения громкости, кнопка воспроизведения/паузы и др. Характеристики системы: максимальный уровень звукового давления 96 дБ, АЧХ 54 Гц - 20 кГц.

 

Uxbridge Voice можно подключать к другим динамикам с поддержкой AirPaly 2, входящим в состав домашней мультирум-системы. К июню производитель обещает добавить поддержку Google Assistant – но не посредством обновления прошивки, а выпустив новую версию устройства.

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