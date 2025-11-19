Март не занимать!

19.11.2025 20:36

Организаторы Hi-Fi & High End Show Санкт-Петербург объявили даты проведения мероприятия в 2026 году. Весенняя выставка состоится 14 и 15 марта в историческом здании отеля «Экспресс Садовая». Это будет уже третье Hi-Fi & High End Show, проходящее в Северной столице.



Выставка аудио и видеотехники премиального класса рассчитана как на экспертов, так и на простых потребителей, ценящих хороший звук и качественное изображение, и знакомит посетителей с новейшими технологиями, разработками и достижениями в области аудио- и видеотехники для домашнего и коммерческого использования. В марте 2026 года, по расчётам организаторов, участники – российские производители и дистрибьюторы мировых брендов – займут не менее 60 выставочных номеров и пять больших залов петербургской гостиницы «Экспресс Садовая». Многие новинки будут впервые показаны в России именно в рамках выставки, что делает её значимым событием как для экспонентов, так и для слушателей и зрителей.



Как всегда, посетителей и участников ждёт обширная деловая программа, включающая мероприятия самых разных форматов, от презентаций до открытых дискуссий (public talks) и «круглых столов». В числе приглашённых спикеров – признанные эксперты отрасли и популярные блогеры: Михаил Борзенков, Михаил Кучеренко, Валерий Быковщенко, Артем Иванов и др. Помимо познавательной и обучающей программы, предусмотрена и развлекательная: квизы, викторины, лотереи и пр. Регистрация на выставку откроется в ближайшее время.



