Marten Audio выбирает изоляторы Isoacoustics

16.08.2021 14:06

Производитель акустических систем из Швеции компания Marten Audio обновила свою флагманскую серию напольных громкоговорителей, добавив в их конструкцию изоляторы, разработанные совместно с IsoAcoustics.



Обновление коснулось моделей Coltrane 3 и Coltrane Tenor 2. Новые изоляторы Marten теперь являются стандартом для серий Coltrane, Mingus Orchestra и Parker. Опционально они могут быть установлены на все громкоговорители производства Marten Audio, за исключением модели Duke 2 (серия Heritage).



Изоляторы уменьшают количество энергии, передающейся в пол, и предотвращают обратные отражения.