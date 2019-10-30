Martin Logan в России: электростаты и активные сабвуферы

30.10.2019 15:00

У российских аудиофилов появилась возможность приобрести продукцию Martin Logan: модели двух серий электростатической акустики – Masterpiece и ElectroMotion – и двух линеек фирменных активных сабвуферов.

Серии громкоговорителей Masterpiece и ElectroMotion – своего рода визитная карточка американского бренда. Колонки этих серий оснащаются фирменными электростатическими излучателями XStat CLS. Изогнутые излучатели имеют большую площадь эффективной поверхности, что позволяет эффективно контролировать распространение звука в помещении и уменьшить искажения. За воспроизведение баса «отвечает» низкочастотная секция с динамическим драйвером, который идеально согласован с широкополосным электростатическим излучателем. У старших моделей флагманской серии Masterpiece также имеются встроенные усилители для низкочастотных секций с цифровым аудиопроцессором, поддерживающим систему автокалибровки звука ARC.

Активные сабвуферы Martin Logan разработаны с учетом специфики звучания фирменной акустики. Для того, чтобы получить наибольший эффект от просмотра фильмов в домашнем кинозале или усилить басовую отдачу стереопары, их лучше использовать в комплекте. Сабвуферы серии Dynamo совместимы с системой автокалибровки ARC, могут управляться дистанционно через приложение и оснащаются излучателями с полипропиленовым диффузором (диаметр – от 8 до 12 дюймов). Мощность старших моделей (с закрытым оформлением) – от 300 до 900 Вт. В моделях серии BalancedForce – сдвоенные излучатели с помещенными в закрытый корпус жёсткими алюминиевыми диффузорами калибра 10 или 12 дюймов. Они обладают мощностью от 850 до 1700 Вт и могут быть откалиброваны с помощью опционального комплекта Perfect Bass Kit.