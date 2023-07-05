MartinLogan устанавливает новые правила игры

05.07.2023 09:02

Новая линейка акустических систем MartinLogan, Motion Foundation, состоит из пяти моделей – двух напольных громкоговорителей (F1 и F2), двух полочников (B1 и B2) и АС центрального канала (C1). Отличительная особенность новинок: ленточные твитеры с плиссированной диафрагмой Gen2 Obsidian Folded Motion S и технология контролируемой дисперсии (Controlled Dispersion).

Преимущество используемых твитеров – в увеличенной площади поверхности диафрагмы; новшество позволило добиться очень высокой детализации и чистоты звучания и сохранить компактность корпусов колонок новой серии. Технология контролируемой дисперсии оптимизирует акустику помещения и минимизирует отрицательные эффекты, связанные с расположением колонок в комнате. Звук сфокусирован и направлен в зону прослушивания, поэтому особенности помещения меньше влияют на качество воспроизведения. Среднечастотные и басовые динамики – новой конструкции; они созданы с применением технологий, хорошо зарекомендовавших себя в моделях фирменных серий Motion XT и Motion. Громкоговоритель центрального канала – 2,5-полосный; конструкция Anti-Lobing предотвращает искажение тональности и обеспечивает высокую точность воспроизводимого аудиоматериала. Инженерам MartinLogan удалось избежать увеличения объёма корпуса колонки: потребители могут не опасаться того, что колонка не поместится в AV-тумбе или что ей не хватит места на полке под телевизором.

Как утверждает производитель, новая серия акустических систем «меняет правила игры» – как для самой компании MartinLogan, так и для всего сегмента High End аудио – благодаря «звучанию выдающегося качества» по цене, которая доступна довольно широкому кругу потребителей.



