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Машинка для мойки винила Dynavox RCM-400


06.10.2021 09:30

 

 

Новая машинка с электрическим приводом для мойки виниловых пластинок Dynavox RCM-400 позволяет быстро, бережно и легкой чистить диски, улучшая их сохранность и звучание.

 

Пользоваться машинкой очень просто. Сначала нужно провести предварительную сухую очистку с помощью входящей в комплект щетки. Для этого требуется включить режим вращения. После этого опрыскайте пластинку чистящей жидкостью и слегка разотрите жидкость по поверхности той же щёткой. Затем на пластинку нужно установить всасывающий рукав и включить на машинке вакуумный насос (его мощность можно регулировать). Виниловый диск станет чистым уже спустя три-пять оборотов. Использованная чистящая жидкость собирается во внутреннем баке ёмкостью 250 мл; слить её можно с помощью зажимного шланга, прикреплённого к задней части RCM-400.

 

Помимо чистящей щётки и жидкости, кабеля питания и сливного шланга, в комплект поставки входит также прижим, который защищает этикетки пластинок от влаги и повреждений в процессе очистки. Потребляемая мощность устройства: 600 Вт (вакуумный насос), 15 Вт (поворотный привод). Размеры Dynavox RCM-400: 340 x 230 x 300 мм, вес 7,6 кг. Корпус машинки устойчив к влаге.

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