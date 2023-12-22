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Масштабируемый аудиокодек AURO-CX


22.12.2023 13:42

 

 

Новую технологию презентует на выставке CES 2024 в январе будущего года компания AURO-3D. AURO-CX – аудиокодек нового поколения, который, по сообщениям разработчика, «способен обеспечить масштабируемые качество, количество каналов, частоту дискретизации и объекты в одном битовом потоке высокой мощности».

 

Технология предназначена для стриминга, но может применяться в широком вещании и имеет множество преимуществ по сравнению с существующими кодеками. Предположительно, она будет востребована среди создателей и дистрибьюторов аудиоконтента, разработчиков стриминговых платформ, производителей аудиооборудования.

 

Главная особенность AURO-CX – масштабируемость, позволяющая использовать меньший объём для хранения данных и меньшее количество проходов кодирования, что, в свою очередь, ведёт к экономии времени и рабочей силы и меньшим финансовым затратам. Важно, что AURO-CX обеспечивает масштабируемое качество. Это означает, что данные с различными разрешениями включаются в один битовый поток благодаря множеству методов кодирования аудиосигналов. Частота дискретизации также масштабируемая и позволяет одному битовому потоку «нести» сигналы 48, 96 и 192 кГц, что даёт декодеру возможность извлекать из этого потока только то, что ему нужно, в зависимости от возможностей.

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