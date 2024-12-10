Master & Dynamic ME05: классика в современном обличье

10.12.2024 10:37

Американский производитель Master & Dynamic представил обновлённые наушники ME05. В пресс-релизе новинка названа «классикой в современном обличье»; внешний вид устройства остался прежним, цена тоже не изменилась, а вот качество звука, как сообщается, значительно улучшилось.



Master & Dynamic – компания из Нью-Йорка, выпускающая аудиопродукцию класса «люкс». Фирменные ME05 – классические проводные внутриканальные наушники с дорогой отделкой; впервые эта модель появилась в ассортименте бренда около десяти лет назад, в 2015 году. Новая версия оснащается адаптером 3,5 мм на USB-C (со встроенным ЦАП с поддержкой Hi-Res аудио до 32 бит / 384 кГц): теперь ME05 можно использовать с большинством современных смартфонов, включая новейшие айфоны, у которых нет разъёма для подключения наушников. Кроме того, используется новая система микрофонов. Но главное отличие ME05 от «вкладышей» предыдущего поколения – восьмимиллиметровые драйверы из биоцеллюлозы; в оригинальной модели использовались титановые.



Варианты отделки Master & Dynamic ME05: золото, чёрный, орудийная бронза с чёрными элементами, палладий с чёрными элементами. Розничная цена наушников: 199 долларов США.



