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Master & Dynamic ME05: классика в современном обличье


10.12.2024 10:37

 

 

Американский производитель Master & Dynamic представил обновлённые наушники ME05. В пресс-релизе новинка названа «классикой в современном обличье»; внешний вид устройства остался прежним, цена тоже не изменилась, а вот качество звука, как сообщается, значительно улучшилось.

 

Master & Dynamic – компания из Нью-Йорка, выпускающая аудиопродукцию класса «люкс». Фирменные ME05 – классические проводные внутриканальные наушники с дорогой отделкой; впервые эта модель появилась в ассортименте бренда около десяти лет назад, в 2015 году. Новая версия оснащается адаптером 3,5 мм на USB-C (со встроенным ЦАП с поддержкой Hi-Res аудио до 32 бит / 384 кГц): теперь ME05 можно использовать с большинством современных смартфонов, включая новейшие айфоны, у которых нет разъёма для подключения наушников. Кроме того, используется новая система микрофонов. Но главное отличие ME05 от «вкладышей» предыдущего поколения – восьмимиллиметровые драйверы из биоцеллюлозы; в оригинальной модели использовались титановые.

 

Варианты отделки Master & Dynamic ME05: золото, чёрный, орудийная бронза с чёрными элементами, палладий с чёрными элементами. Розничная цена наушников: 199 долларов США.

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