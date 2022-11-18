Мастер-класс Digis в Самаре

18.11.2022 14:07

В субботу 19 ноября в Самаре пройдут мастер-классы, организованные группой компаний Digis. В программе: знакомство участников с аудиокомпонентами торговых марок DALI, Hisense и собственного бренда организатора, Digis Audio.



Для премьеры нового российского бренда выбрали фирменные стереоусилитель и кинотеатральный ресивер. Участники мастер-классов станут первыми, кто услышит, на что способны эти устройства. Первый в мире лазерный телевизор Hisense 120 L5G – пока тоже эксклюзив; в Самаре состоится официальная презентация новинки. Продукция датской компании DALI будет представлена стереосистемой и комплектом для домашнего кинотеатра, «построенными» на базе фирменных акустических систем Oberon. Наконец, зрителям и слушателям будет предоставлена возможность подробно ознакомиться с модельным рядом американского бренда Tivoli и протестировать ещё один новый для российского рынка продукт – мультирумную акустику шведского бренда Defunc.



Мастер-классы пройдут по адресу: Самара, улица Галактионовская, дом 277. Начало в 12:00 и 15:00. Необходима предварительная регистрация.



