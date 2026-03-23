Мастер-классы Pult.ru: Самара, Воронеж, Москва

23.03.2026 19:39

Компания «Пульт.ру» проведёт мастер-классы одновременно в трёх российских городах: 4 апреля обучающие мероприятия пройдут в Самаре, Воронеже и Москве.

Мастер-класс в самарском салоне Pult.ru (Галактионовская улица, 277) будет посвящён аудиокомпонентам Phaze Audio; присутствующим также будет показан новый флагман модельного ряда Hisense, проектор L9Q. Присутствующие послушают, как звучат акустические системы Tilia 1 и Tilia 2, ознакомятся с возможностями стереоусилителя VOLT и проигрывателей винила Adelle и Diana MK2. Мастер-класс рассчитан как на начинающих аудиоэнтузиастов, так и на опытных любителей хорошего звука, интересующихся российскими разработками и современными технологиями отображения. Принять участие в мастер-классе можно после предварительной регистрации; в течение дня пройдёт две идентичные сессии, в 12:00 и 15:00.

Аудиофилам, живущим в Воронеже, сотрудники салона «Пульт.ру» представят новую серию акустических систем Wharfedale – линейку Diamond 12i. Прослушивание будет проходить в формате сравнения звучания моделей двух поколений: Diamond 12 – и новой Diamond 12i «в лице» полочников 12.0i, компактных колонок для небольшой комнаты, и напольных громкоговорителей 12.4i, представляющих собой полноценное решение для стереосистемы или кинотеатрального комплекта. Частью демосета станут новинки Leak и Quad. Адрес салона: Московский проспект, 67; начало в 12:00 и 15:00. Необходима предварительная регистрация.

Провести субботу 4 апреля, слушая хорошую музыку на хорошем аудиооборудовании, приглашают и московских аудифилов. В салоне на Ленинском проспекте, 13, пройдёт презентация продукции Hegel, Monitor Audio и Nordost. В центре внимания – компоненты Hegel: интегральный усилитель Hegel H150 и цифро-аналоговый преобразователь Hegel D50. Особое внимание будет уделено фирменным технологиям Hegel, в частности, системе SoundEngine. Аудиосигнал будет подаваться со стриминговой платформы, CD-плеера и проигрывателя виниловых дисков; участники мастер-класса смогут сравнить характер подачи и особенности каждого формата. Акустика: напольные громкоговорители Monitor Audio Gold 500 (6G); кабели – Nordost Blue Heaven 3. Как и в других городах, в Москве всех заинтересованных ждут в 12:00 и 15:00 и просят пройти предварительную регистрацию.



