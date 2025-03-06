Матричный коммутатор WyreStorm MX-0808-SCL-V2

06.03.2025 23:18

MX-0808-SCL-V2 – коммутатор нового поколения конфигурации 8×8, выпущенный компанией WyreStorm. Устройство отличается повышенной стабильностью сигнала и более высокой скоростью переключения; усовершенствована обработка видео, упрощена настройка, улучшена совместимость с широким спектром AV-оборудования.



WyreStorm MX-0808-SCL – популярная у интеграторов модель. Устройство позволяет осуществлять быструю и плавную коммутацию 4K60 Гц по всем видеовходам и выходам с задержкой менее 50 мс. Встроенный скалер на каждом выходе HDMI масштабирует изображения с 480p до 2160p. Есть комплексный вход USB-C, поддерживается сквозное сетевое подключение 1GbE и зарядка от USB PD3.0 мощностью до 60 Вт. Коммутация аудио – независимая благодаря поддержке деэмбеддированного аудио с HDMI-входов на балансные выходные порты. WyreStorm MX-0808-SCL можно использовать как переключаемый USB-Host для четырёх высокоскоростных устройств USB3.0 HID.



Новинка легко интегрируется с системами управления сторонних производителей для централизованного управления по RS-232 и IP. Извлечение и направление аудио независимо на внешние аудиосистемы позволяет добиться безупречного качества звука. Возможность беспрепятственно направлять любой из семи входов HDMI и один USB-C на любой из восьми выходов HDMI обеспечивает беспрецедентную гибкость и высокую эффективность. Коммутатор подходит для применения в корпоративных учебных классах, гостиничных комплексах, конференц-залах и учебных аудиториях.



