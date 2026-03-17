Matrix Audio: новые компоненты серии N

17.03.2026 12:31

Новые модели аудиокомпонентов Matrix Audio серии N – это цифро-аналоговый преобразователь ND-1 и усилитель для наушников NA-1. Они дополнят уже имеющийся в ассортименте компании-производителя цифровой музыкальный транспорт NT-1. Для большего удобства установки устройств серии Matrix Audio предлагает модульную стойку Tempo DX Rack.



Серия N – комплексное решение, в котором компоненты дополняют друг друга и внешне, и музыкально, и характеризуются широким набором функций и высоким качеством изготовления и звучания, чистого, прозрачного и выразительного. ND-1 – преобразователь премиум-класса с архитектурой двойного ЦАП, продвинутой схемотехникой и точной профессиональной настройкой. Усилитель для наушников NA-1 построен на дискретных компонентах; усилительный тракт – класса А. Архитектура – полностью балансная, с четырьмя независимыми модулями усиления, эффективно устраняющими синфазные помехи и обеспечивающими чистоту звучания. NA-1 подходит для работы с наушниками, показатели чувствительности и импеданса которых составляют весьма широкий диапазон. При использовании с активными акустическими системам NA-1 может выполнять роль предварительного усилителя.



Стойка Tempo DX Rack имеет модульную конструкцию и легко собирается без применения специальных инструментов. При необходимости пользователи могут сами свободно добавлять или убирать уровни (всего до четырёх) в зависимости от количества компонентов, из которых состоит их аудиосистема. Размеры стойки идеально подходят для размещения полной флагманской системы серии N, то есть транспорта NT-1, ЦАП ND-1, усилителя NA-1 и внешнего тактового генератора SC-1.



Российские потребители смогут увидеть новинки Matrix Audio и послушать, как они звучат, на выставке Portable Hi-Fi & Audio Show, которая будет проходить в Москве 4-5 апреля 2026 года. Поступление компонентов в продажу ожидается во второй половине апреля.



