Matrix Audio – с сертификацией RoHS2

04.07.2025 01:45

Matrix Audio разрабатывает и производит Hi-Fi стримеры, ЦАП и усилители. Все фирменные устройства соответствуют строгим европейским стандартам экологической безопасности: с недавних пор это официально подтверждено сертификатом RoHS2 (Restriction of Hazardous Substances).



Сертификация RoHS2 – это европейская директива, которая ограничивает использование в электронном и электрическом оборудовании десяти токсичных веществ. Запрет распространяется на свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd), шестивалентный хром (Cr6+), полибромированные бифенилы (PBB) и полибромированные дифениловые эфиры (PBDE). Максимально допустимая их концентрация в однородных материалах составляет 0,1% по весу для всех элементов; для кадмия – 0,01%.



То, что Matrix Audio получила эту сертификацию, означает: все выпускаемые производителем устройства, от компактных стримеров Mini-i Pro 4 до флагманских аппаратов серии M, прошли строгий контроль качества и соответствуют требованиям CE-маркировки. Теперь у потребителей фирменной продукции есть гарантия того, что приобретаемая ими электроника Matrix Audio не содержит веществ, которые могут нанести вред при длительном использовании или неправильной утилизации.



