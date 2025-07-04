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Matrix Audio – с сертификацией RoHS2


04.07.2025 01:45

 

 

Matrix Audio разрабатывает и производит Hi-Fi стримеры, ЦАП и усилители. Все фирменные устройства соответствуют строгим европейским стандартам экологической безопасности: с недавних пор это официально подтверждено сертификатом RoHS2 (Restriction of Hazardous Substances).

 

Сертификация RoHS2 – это европейская директива, которая ограничивает использование в электронном и электрическом оборудовании десяти токсичных веществ. Запрет распространяется на свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd), шестивалентный хром (Cr6+), полибромированные бифенилы (PBB) и полибромированные дифениловые эфиры (PBDE). Максимально допустимая их концентрация в однородных материалах составляет 0,1% по весу для всех элементов; для кадмия – 0,01%.

 

То, что Matrix Audio получила эту сертификацию, означает: все выпускаемые производителем устройства, от компактных стримеров Mini-i Pro 4 до флагманских аппаратов серии M, прошли строгий контроль качества и соответствуют требованиям CE-маркировки. Теперь у потребителей фирменной продукции есть гарантия того, что приобретаемая ими электроника Matrix Audio не содержит веществ, которые могут нанести вред при длительном использовании или неправильной утилизации.

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