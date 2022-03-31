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Matter: с новым стандартом придётся повременить


31.03.2022 00:51

 

 

Альянс стандартов совместимости (Connectivity Standards Alliance, CSA) перенёс презентацию Matter, нового протокола совместимости «умных» домашних устройств, на осень 2022 года. Это не первая задержка – ранее альянс уже откладывал запуск своего проекта: сначала на вторую половину 2021 года, а затем на лето 2022.

 

Matter – новый IP-протокол совместимости для «умного» дома. Проект, анонсированный в 2019 году под названием Project CHiP, предлагает разработчикам стандартный универсальный протокол для создания устройств Интернета вещей (IoT). Цель – унифицировать и упростить экосистему «умного» дома, внедрив новый стандарт совместимости. Его должны были представить ещё в конце 2020 года. Причину задержки в CSA объясняют тем, что к тестированию присоединилось множество компаний (в феврале список участников пополнила SberDevices), поэтому альянс решил повременить и запустить ещё один этап тестирования.

 

Предполагается, что Matter позволит устройствам, выпускаемым Apple, Google, Samsung, Comcast и другими производителями, беспрепятственно работать в составе единой экосистемы «умного» дома. Используя Matter, можно управлять смарт-спикерами Amazon Echo, устройствами Google Nest и «умными» лампочками GE с помощью приложения Google Home. «Потребителю больше не придётся гадать, стоит ли ему покупать то или иное интеллектуальное устройство: Matter – гарантия того, что все компоненты будут надёжно взаимодействовать».

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