ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Maxell в тренде


20.04.2026 11:34

 

 

Моду на технику из 1980-х подтверждает и Maxell. Да, тот самый Maxell, который выпускал те самые кассеты, пик продаж которых пришёлся на те самые 1980-е… Японская компания выпустила портативный кассетник – в ответ на спрос на подобные устройства, растущий, может быть, и медленно, но неуклонно. 

 

Строго говоря, беспроводной кассетник Maxell – не совсем новинка: в продаже он появился почти год назад. Плеер стал таким популярным в Японии, что компания решила выйти на североамериканский рынок. И не прогадала – первая партия была продана мгновенно, во многом благодаря отзывам инфлюэнсеров в социальных сетях. Примечательно, что кассетные плееры в ретростиле появились на рынке не вчера, но Maxell стал первым широко известным брендом с историей, подхватившим тренд. Стоит заметить, что наибольший интерес к такой технике демонстрируют потребители в возрасте от подросткового до вполне зрелого (30+), причём для многих из них важны не столько звук и дизайн, сколько тактильные ощущения от взаимодействия с плеером: то, как кнопки реагируют на нажатие, как открывается крышка кассетоприёмника и т.д.

 

Внешне новая разработка Maxell – классический портативный кассетный плеер. Как было сказано выше, это беспроводное устройство, которое подключается к колонкам или наушникам по Bluetooth. Встроенный аккумулятор заряжается через USB-C; двух часов зарядки хватает на 11 часов работы. Есть разъём для проводного подключения наушников и перемотка треков с помощью кнопок – всё, как в старые добрые времена. Устройство можно повесить на ремень брюк или на рюкзак с помощью встроенного карабина. Цвета корпуса: чёрный или белый. Цена: 75 долларов США.

Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007