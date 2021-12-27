ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Mayht: габариты – меньше, басов больше


27.12.2021 15:41

 

 

Голландский стартап Mayht получил весомую финансовую поддержку: 10 миллионов долларов США будут потрачены на разработку супер-компактного басового динамика, которая позволит уменьшить размеры сабвуферов, в частности, глубину корпуса, увеличив при этом их мощность.

 

Инженеры Mayht пытаются усовершенствовать технологию Heartmotion, впервые представленную инвесторам почти два года назад. Предполагается, что с её помощью способности сабвуферов воспроизводить низкие частоты могут быть увеличены в 16 раз – при сохранении тех же размеров корпуса и без значительного роста затрат на производство таких устройств.  У разработанного в Mayht динамика – две мембраны, двигающиеся в противоположных направлениях: это увеличивает способность конструкции вытеснять воздух и устраняет механические резонансы корпуса.

 

В настоящий момент изучаются возможности применения технологии в портативных акустических системах, саундбарах и пр.: по оценкам разработчиков, размеры колонок можно будет уменьшить как минимум вдвое, увеличив в два раза громкость и в значительной степени – басовый отклик. Кроме того, громкоговорители, созданные с применением технологической платформы Heartmotion, будут потреблять значительно ниже энергии, чем модели традиционной конструкции.

Связанные новости:
  Домашний кинозал «под ключ» - 16.12.2021 11:48
 Lyngdorf Audio: первая «встройка» в истории бренда  - 13.12.2021 10:12
 «Магическое» землетрясение - 07.12.2021 09:03
 Мини-сабвуфер Sonos: догадки и предположения - 30.11.2021 20:03
 Loewe: новинки серии klang  - 11.11.2021 10:17
 KEF празднует 60-летие и готовит сюрприз - 18.10.2021 13:29
 Беспроводные возможности DALI Equi - 12.10.2021 12:17
 Акустические амбиции Pro Audio Technology - 04.10.2021 10:32
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007