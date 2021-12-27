Mayht: габариты – меньше, басов больше

27.12.2021 15:41

Голландский стартап Mayht получил весомую финансовую поддержку: 10 миллионов долларов США будут потрачены на разработку супер-компактного басового динамика, которая позволит уменьшить размеры сабвуферов, в частности, глубину корпуса, увеличив при этом их мощность.



Инженеры Mayht пытаются усовершенствовать технологию Heartmotion, впервые представленную инвесторам почти два года назад. Предполагается, что с её помощью способности сабвуферов воспроизводить низкие частоты могут быть увеличены в 16 раз – при сохранении тех же размеров корпуса и без значительного роста затрат на производство таких устройств. У разработанного в Mayht динамика – две мембраны, двигающиеся в противоположных направлениях: это увеличивает способность конструкции вытеснять воздух и устраняет механические резонансы корпуса.



В настоящий момент изучаются возможности применения технологии в портативных акустических системах, саундбарах и пр.: по оценкам разработчиков, размеры колонок можно будет уменьшить как минимум вдвое, увеличив в два раза громкость и в значительной степени – басовый отклик. Кроме того, громкоговорители, созданные с применением технологической платформы Heartmotion, будут потреблять значительно ниже энергии, чем модели традиционной конструкции.