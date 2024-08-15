MC-картридж Pro-Ject Pick It MC3

15.08.2024 12:28

В России появилась в продаже новинка модельного ряда Pro-Ject, MC-картридж Pick It MC3. Он предназначен для использования с проигрывателями винила как с балансной, так и с небалансной схемотехникой, например, с устройствами фирменной серии X True Balanced.

MC-звукосниматель Pro-Ject Pick It MC3 оснащается алмазной иглой с заточкой Hyper Spherical. Благодаря такой заточке звуковая дорожка виниловой пластинки считывается с высокой точностью. В процессе изготовления кантилевер иглы подвергается криогенной обработке: она снимает механические напряжения, что, в свою очередь, приводит к устранению нежелательных резонансов и снижению уровня звуковых искажений.

Комплектующие для звукоснимателя Pro-Ject Pick It MC3 производятся в Японии, сами картриджи изготавливаются на собственной фабрике Pro-Ject в Европе. Арматура катушек – из железа ARMCO, для изготовления самих катушек используется бескислородная медь чистотой 6N с линейной кристаллической структурой. Корпус Pick It MC3 сделан из анодированного алюминия. Для удобства монтажа на шелл в корпусе картриджа имеются резьбовые отверстия.



