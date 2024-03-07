07.03.2024 10:50

Pick It MC9 – новинка производства компании Pro-Ject, недавно поступившая на российский рынок.



Pro-Ject Pick It MC9 – MC-звукосниматель с корпусом из алюминия с анодированным чёрным покрытием. Резьбовые отверстия в корпусе упрощают установку картриджа на шелл. Комплектующие для изготовления картриджа поставляются из Японии. Арматура сделана из чистого железа Telar 57, катушки – из бескислородной меди чистотой 6N с линейной кристаллической структурой. Игла, которая установлена в Pro-Ject Pick It MC9, имеет эллиптическую заточку; кантилевер иглы проходит низкотемпературную обработку. В комплект поставки входит прозрачный колпачок: он надевается на звукосниматель снизу и защищает иглу.



Выходное напряжение звукоснимателя составляет 0,35 мВ, диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц (+/- 1 дБ). MC-картридж Pro-Ject Pick It MC9 можно устанавливать на проигрыватели винила с балансным подключением.



