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MC-картридж Pro-Ject Pick It MC9


07.03.2024 10:50

 

 

Pick It MC9 – новинка производства компании Pro-Ject, недавно поступившая на российский рынок.

 

Pro-Ject Pick It MC9 – MC-звукосниматель с корпусом из алюминия с анодированным чёрным покрытием. Резьбовые отверстия в корпусе упрощают установку картриджа на шелл. Комплектующие для изготовления картриджа поставляются из Японии. Арматура сделана из чистого железа Telar 57, катушки – из бескислородной меди чистотой 6N с линейной кристаллической структурой. Игла, которая установлена в Pro-Ject Pick It MC9, имеет эллиптическую заточку; кантилевер иглы проходит низкотемпературную обработку. В комплект поставки входит прозрачный колпачок: он надевается на звукосниматель снизу и защищает иглу.

 

Выходное напряжение звукоснимателя составляет 0,35 мВ, диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц (+/- 1 дБ). MC-картридж Pro-Ject Pick It MC9 можно устанавливать на проигрыватели винила с балансным подключением.

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