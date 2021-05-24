McIntosh: Bluetooth-апгрейд для устаревших моделей

24.05.2021 13:47

Компания McIntosh представила модель MB20 – Bluetooth-трансивер, благодаря которому функция беспроводного стриминга станет доступна для старых, уже не выпускающихся фирменных аудио устройств.

В режиме приёмника новинка позволяет скачивать музыку по Bluetooth с любых совместимых устройств, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. В режиме передатчика аудио можно передавать с MB20 на любые Bluetooth-устройства. Имеется встроенный ЦАП (32 бит/192 кГц), но допускается и использование внешнего цифро-аналогового преобразователя, если таковой уже является частью установленной аудио системы.

Новинка использует технологию Bluetooth v5 и поддерживает разнообразные кодеки и форматы, в том числе AAC, DSD (до DSD128), FLAC, MP3, WAV и WMA, а также Qualcomm aptX HD для воспроизведения аудио высокого разрешения. Поддержка Qualcomm aptX Low Latency обеспечивает высокую скорость и синхронность передачи. В продаже новинка появится в июне нынешнего года.