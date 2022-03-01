McIntosh MX180: 8K, 3D аудио и простая настройка

01.03.2022 00:04

MX180 – новая модель аудио-видеопроцессоров McIntosh. Новинка предназначена для использования в системах, устанавливаемых в так называемых медиа комнатах, то есть жилых помещениях, совмещающих функции гостиной и развлекательной зоны.



Возможности устройства: 8K / 60 Гц и 4K / 120 Гц для всех HDMI портов – их у MX180 семь (пять входов, два выхода), и все поддерживают HDCP 2.3; 4:4:4 Colour, Rec. 2020, режим динамической синхронизации аудио и видео потоков (Dynamic Lip-sync), автоматический режим низкой задержки входного сигнала (Auto Low Latency Mode, ALLM), технологии быстрой передачи кадра (Quick Frame Transport, QFT) и быстрого переключения мультимедиа (Quick Media Switching, QMS), а также – и это хорошая новость для геймеров – работает с переменной частотой обновления (Variable Refresh Rate, VRR). Поддерживаются форматы иммерсивного аудио Auro-3D, Dolby Atmos и DTS:X Pro и фирменная технология акустической коррекции RoomPerfect.

MX180 может одновременно передавать на два независимых экрана один и тот же контент с одного источника или разный контент с двух разных источников. Один из выходов поддерживает функции Audio Return Channel (ARC) и Enhanced Audio Return Channel (eARC). Ресиверы новой модели совместимы с HDR10+, HLG и Dolby Vision и оснащаются встроенным MM фонокорректором. Максимальная поддерживаемая конфигурация каналов (благодаря наличию 16 балансных аудиовыходов): 15.1 или 9.1.6. Двухканальный выход Zone B позволяет передавать аудио сигнал на акустические системы во второй зоне. Производитель заявляет, что новая модель технологически намного более продвинута, чем другие фирменные процессоры для систем домашнего кинотеатра, и отличается упрощённой настройкой и дополнительными возможностями кастомизации.