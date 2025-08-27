Мечты сбываются: новые ТВ Dreame

ВХОД НА САЙТ

27.08.2025

 

 

Dreame и «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили начало продаж – с третьего сентября – 12 моделей телевизоров Dreame. Устройства с экранами семи размеров предназначены для потребителей с разными доходами. Все телевизоры оснащены интеллектуальными процессорами Dreamind и технологиями улучшения изображения. В период с 9 сентября по 22 сентября в магазинах торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» новинки можно будет купить со скидками до 165000 рублей в зависимости от модели.

 

Благодаря функции AI Motion Clarity процессоры Dreamind обеспечивают плавность изображения и высокую чёткость при просмотре спортивных передач или в процессе видеоигры. Процессор корректирует «картинку» в режиме реального времени и преобразует 2K-контент с 4K-детализацией с помощью функции D-AI Resolution, повышая качество передачи естественных оттенков и текстур. Ещё более реалистичным и детализированным изображение делает технология Full Range HDR, расширяющая динамический диапазон.

 

Флагман представленной коллекции – телевизор Dreame Mega QLED 4K TV 100Q100 со 100-дюймовым безрамочным экраном на металлической подставке, контрастностью 5000:1, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, 144 Гц, VRR, ALLM и режимом Game Console с ассистентом прицела и настройками HDR. Устройство оснащается 2.1.2-канальной аудиосистемой с сабвуфером. Любителям стильных интерьеров Dreame предлагает минималистичные телевизоры AuraFrame QLED 4K TV Q100F с матовым антибликовым экраном (55 и 65 дюймов) и сменными декоративными рамками. Благодаря функции Art Time на экран выключенного ТВ можно выводить изображения произведений искусства или фотографии из семейного альбома. Устройства серии S100 (Aura Mini LED 4K TV S100) – для геймеров и любителей включить звук погромче: в линейку входят модели с Mini LED экранами 55-86 дюймов с локальным затемнением и яркостью до 1000 нит; встроенная 4.1.2-канальная акустическая система (70 Вт, 11 динамиков) с Dolby Atmos и сабвуфером обеспечивает объёмное звучание. Игровые возможности: 144 Гц, VRR, ALLM и Game Console Mode. Для тех, кто не гонится за специальными функциями, а ищет универсальный телевизор для семейных просмотров – энергосберегающие Vista UHD TV K100 с 4K-экранами (от 43 до 55 дюймов) с защитой зрения Multiple Eye Care, функцией родительского контроля, а также режимом для слабослышащих и возможностью увеличить текст меню. Есть поддержка Dolby Audio и голосовое управление.

