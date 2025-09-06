Медиаплееры Magnetar нового поколения

ВХОД НА САЙТ

06.09.2025 12:38

 

 

Две новые модели универсальных медиаплееров представила на выставке CEDIA Expo 2025 в Денвере (США) компания Magnetar. UDP900MKII и UDP800MKII, как сообщается в пресс-релизе, разработаны с учётом пожеланий, полученных маркетинговой службой производителя напрямую от инсталляторов и конечных пользователей.

 

Устройства с суффиксом MKII – усовершенствованные версии моделей предыдущего поколения UDP900 и UDP800. Инженеры Magnetar улучшили качество воспроизведения аудио, обработки видео, поработали над улучшением интеграции устройств в системы домашней автоматизации. Плееры поддерживают 4K UHD Blu-ray, SACD, сетевой контент и пр. Благодаря видеопроцессору нового образца оптимизированы цветопередача, яркость и контрастность.

 

Флагман UDP900MKII оснащается двумя ЦАП ESS 9038 PRO и поддерживает TMDS-ресинхронизацию, что позволяет воспроизводить тончайшие звуковые нюансы, и XMOS USB до 768 PCM / 512 DSD. Более доступный по цене UDP800MKII – это семь операционных усилителей OPA1602, значительно снижающие уровень шума, улучшенная защита от электромагнитных помех, обновлённое хорошо заглушенное шасси и др. Устройства обеих моделей имеют сертификацию Roon Ready.

Комментарии

2007