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Медиапроцессор Lumens LC300S: 4K-запись по 12G-SDI


21.03.2025 13:48

 

 

LC300S – новая модель видеопроцессоров Lumens, пополнившая фирменную линейку CaptureVision. Устройство можно использовать как многоканальный HD-коммутатор, рекордер, устройство потокового вещания или как мощный одноканальный 4K-медиапроцессор.

 

Медиапроцессор Lumens LC300S обеспечивает возможность потоковой передачи в формате UltraHD и поддерживает функцию захвата изображения в формате 4K через 12G-SDI и HDMI; благодаря наличию этих входов он способен кодировать видео 4K для внутренней записи, выгрузки в сетевое хранилище и прямой трансляции на локальные декодеры и онлайн-платформы. В остальном LC300S схож с медиапроцессором LC300: есть поддержка четырёх каналов HD-видео, включая потоки NDI HX3 и High Bandwidth NDI, возможность переключать и микшировать источники, вести многоканальную запись и потоковую передачу, осуществлять внутреннее и сетевое хранение файлов.  

 

Новинка может работать в автономном режиме, проста в эксплуатации, оптимизирована для интеграции с платформами Panopto или Kaltura. Как и другие устройства линейки CaptureVision, Lumens LC300S  можно установить как на стол, так и в стойку.

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