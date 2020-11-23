Мега-центр от Atlantic Technology

23.11.2020 14:24

Компания Atlantic Technology анонсировала новую модель акустической системы центрального канала для домашних кинозалов. В пресс-релизе звучание 8600eC характеризуется как «зубодробительное».



Ширина колонки – 172 см. Корпус закрытого типа сделан из МДФ толщиной 19 мм. Громкоговоритель комплектуется семью динамиками, расположенными по схеме D’Appolito/M-T-M: четырьмя вуферами (165 мм) из стеклопластика, парой таких же, но меньшего диаметра (133 мм) среднечастотников и 25-миллиметровым твитером с куполом из сплава алюминия и магния. СЧ- и ВЧ-драйверы изолированы – у каждого есть свой герметичный корпус. Колонка обладает высокой чувствительностью (93 дБ); мощность системы – до 300 Вт. Поэтому новинку можно использовать даже в очень больших помещениях. Колонка оснащена фирменными поворотным основанием, благодаря которому звук можно направить точно в зону оптимального прослушивания. Отделка корпуса: Makassar Ebony или Gloss Piano Black (чёрный рояльный лак).



Новый 8600eC – часть фирменного комплекта 8600e акустических систем, который производитель предлагает в качестве готового решения для оборудования домашних кинозалов. В него также входят напольные колонки 8600eLR и две модели сабвуфера, SBT500 и SBT1000. И напольники, и центр совместимы с другими моделями из ассортимента Atlantic Technology.