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«МегаФон» почистит наушники


19.03.2025 03:30

 

 

«МегаФон» официально объявил о новой услуге: теперь в собственной розничной сети компании можно почистить наушники и другую портативную технику.

 

Разумеется, в первую очередь в салонах сети ждут обладателей смартфонов, но и владельцам наушников, если верить пресс-релизу, не откажут. Услуга предполагает «полное устранение загрязнений с поверхности, из разъёмов и прочих труднодоступных мест».  Чистка осуществляется с применением специальных приборов и чистящих средств. За механической чисткой последует антибактериальная, обещают даже использование ультрафиолетовой камеры.

 

Пилотный проект был запущен ещё полгода назад – сразу в 60 салонах «МегаФона» и Yota в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области. Сейчас маркетологи компании работают над тем, чтобы сделать услугу доступной жителям других регионов; в перспективе – охватить всю страну. Сообщается, что с сентября по декабрь 2024 года число запросов на проведение чистки возросло в среднем на 63%.

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