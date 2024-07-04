Melomania P100 для заядлых меломанов

04.07.2024 17:20

Первые накладные наушники в истории Cambridge Audio – беспроводная модель Melomania P100. Новинка может составить серьёзную конкуренцию продукции Sony и Bose, в том числе благодаря способности работать без подзарядки в течение 60 часов – с включённым режимом активного шумоподавления. Если его не использовать, время автономной работы наушников увеличивается до впечатляющих 100 часов; этого хватит, чтобы дважды облететь Землю.



Новинка выпускается в корпусе белого или чёрного цвета. Амбушюры из качественного кожзаменителя наполнены вспененным материалом с эффектом памяти. В пресс-релизе сообщается, что инженеры Cambridge Audio уделили особое внимание комфортной посадке наушников и провели большое количество тестов – с тем, чтобы носить наушники было удобно всем, независимо от окружности черепа. Динамики – 40-миллиметровые трёхслойные Mylar. Встроенный усилитель (Class A/B) – из той же серии, что используются в фирменных компонентах CX.



Поддерживается кодек aptX Lossless, SBC, AAC и aptX Adaptive; есть встроенный настраиваемый эквалайзер и несколько предустановок для прослушивания музыки разных жанров. Можно использовать и проводное подключение – в комплект поставки входят кабели USB-C / 3,5 мм и USB-C / USB-C. Есть три режима ANC, в том числе режим пропускания внешних звуков; для геймеров предусмотрен режим низкой задержки (до 80 мс) – производитель обещает «почти идеальную» синхронизацию изображения и звука. Некоторые источники сообщают, что аккумулятор в наушниках – заменяемый, и при необходимости срок службы Melomania P100 можно продлить, установив новый элемент питания. В продаже новинка появится 15 июля по цене 299 долларов США (или евро).



