Melomania Touch от Cambridge Audio

03.12.2020 14:37

Наушники Melomania Touch, появившиеся в ассортименте британской компании Cambridge Audio – усовершенствованная версия модели Melomania 1. У беспроводных вкладышей новый дизайн, сенсорное управление, ультра-ёмкий аккумулятор и новый режим High Performance. Новинка совместима как с OS-, так и с Android-устройствами.



Функция шумоподавления отсутствует. Инженеры Cambridge Audio предпочли улучшить качество звучания наушников. Именно поэтому у Melomania Touch появился режим High Performance – разработчики применили инновационную технологию усиления; она используется в фирменных усилителях серии CX. Благодаря ей даже внутриканальные наушники способны воспроизводить звук очень высокого качества. Внутри Melomania Touch – кастомные семимиллиметровые драйверы из лёгкого графена и два микрофона. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 (кодеки AAC и aptX). Использование технологии Qualcomm Clear Voice Capture (cVc) гарантирует кристально чистую передачу голоса, без посторонних фоновых шумов.



Каждый наушник весит менее 6 г. Одним касанием пользователь может начать воспроизведение или поставить его на паузу, выбрать нужный трек, изменить громкость звучания, принять входящий звонок или активировать голосового помощника (Siri или Google Assistant). Устройство имеет защиту от влаги и пота (IPX4); поставляется в комплекте с компактным зарядным кейсом, оснащённым портом USB-C для быстрой подзарядки. Аккумулятор рассчитан на 50 (!) часов автономной работы, из них девять – на одной зарядке в режиме низкого энергопотребления и семь в режиме High Performance Audio. Кейс позволяет подзарядить наушники четыре раза.