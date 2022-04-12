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Меньше лишнего = чище планета


12.04.2022 13:44

 

 

Новые полностью беспроводные наушники Urbanears называются Boo; в английском языке этим сочетанием звуков принято выражать неодобрение – по аналогии с нашим «фу!» Возможно, дав такое имя новой модели, маркетологи Urbanears продемонстрировали свою гражданскую позицию и отношение к проблеме загрязнения окружающей среды…

 

Основной материал, из которого сделаны наушники Boo – пластик (56%). Он, в свою очередь, на 97% состоит из переработанных отходов – пластиковых бутылок и пр. В комплект поставки НЕ входит кабель USB-C: Urbanears специально проводили исследование и выяснили, что пара таких «шнурков» найдётся у большинства потребителей, а значит, ещё один окажется лишним и с высокой вероятностью будет выкинут на помойку (что, в свою очередь, усугубит и без того сложную экологическую обстановку). Подзаряжать устройство придётся чаще (зарядка прекращается по достижении 90%), зато, как утверждает производитель, это позволяет продлить срок службы наушников (а значит… см.выше). Одной зарядки хватает на 4,5 часа работы, ещё 25,5 часа обеспечивает подзарядка в футляре.

 

В каждом наушнике установлены микрофоны с функцией фильтрации шумов, поэтому речь собеседника в телефонном разговоре будет предельно разборчивой, даже если вокруг очень шумно, и не важно, используются ли в этот момент оба наушника или только один. Защита от влаги: сами наушники – IPX4, футляр – IPX3. Технические характеристики: АЧХ 20 Гц – 20 кГц, 12-миллиметровые драйверы, сенсорное управление, поддержка Bluetooth 5.2. Вес одного наушника: 4,1 г. Цвета: светло-голубой (Slightly Blue), зеленоватый (Almost Green), угольно-чёрный (Charcoal Black). Наушники можно приобрести с силиконовыми насадками (модель Boo Tips); цена та же – 80 долларов США.

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