Меньше пока не придумали…

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12.08.2026 21:04

 

 

Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Edition – микроколонка, которая фиксируется на смартфоне, делает его звук гораздо громче и при этом выполняет ещё и роль подставки.

 

Благодаря магнитному кольцу в нижней части корпуса акустической системы громкоговоритель совместим с аксессуарами Apple MagSafe. Bluetooth-устройство оснащается 1,5-дюймовым широкополосным динамиком мощностью 3 Вт. Две такие колонки можно объединить в стереопару. У Xiaomi Magnetic Edition есть весьма серьёзная защита от пыли и влаги (IP67); корпус микроспикера от повреждений защищает специальная сетка. Есть встроенный аккумулятор для автономной работы и RGB-подсветка в нижней части корпуса; последняя информирует пользователя о рабочем состоянии колонки.

 

Вес Xiaomi Magnetic Edition – менее 100 г. Производство ещё не начато – пока разработчик собирает средства на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin. Сообщается, что в продажу новинка поступит по цене 199 юаней, но если принять участие в софинансировании, необычный гаджет можно будет приобрести дешевле – за 132 юаня.

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