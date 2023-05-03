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Меньше размеры, лучше звук: новая басовая ловушка PSI Audio


03.05.2023 09:16

 

 

Компания PSI Audio представила новую модель бас-абсорберов. AVAA (Active Velocity Acoustic Absorber) C214 – активная басовая ловушка, которая устраняет акустические резонансы (комнатные моды) в частотном диапазоне от 15 Гц до 160 Гц без необходимости специальной настройки или калибровки.

 

Новинка миниатюрнее устройства предыдущего поколения благодаря использованию новых технологий и мембран меньшего размера. Ловушку можно с лёгкостью перемещать с места на место и перенастраивать, если в помещении что-то изменилось. В отличие от базовой модели C20, полностью аналоговой (она остаётся в ассортименте производителя), новая C214 – устройство цифровое. Им можно управлять через мобильное приложение для iOS и Android, установленное на смартфон или планшет. Новинка рекомендуется для использования в профессиональных звукозаписывающих студиях, комнатах для прослушивания Hi-Fi компонентов и т.п.

 

С помощью приложения можно управлять несколькими AVAA C214, индивидуально или группой. Меньшие габариты дают бОльшую свободу в выборе мест и вариантов установки ловушки: на полу, на стене или потолке. Функционал не изменился: новинка обладает теми же возможностями, что модель-предшественница.

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