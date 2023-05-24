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Meridian DSP9 – вторая разработка в рамках программы Extreme Engineering


24.05.2023 13:22

 

 

Новинку, цифровую активную акустическую систему DSP9, представила компания Meridian на выставке High End Munich. Колонки имеют корпуса, форма которых нетипична для продукции Meridian, и разработаны в рамках фирменной программы Extreme Engineering.

 

В основе разработки – динамики нового поколения, программное ядро Meridian Atlas, электронная платформа R1 и впечатляющий набор самых современных технологий, в числе которых Digital Precision, Q-Sync, True Link, True Time, E3 Bass, Image Focus +, Pro-Active Bass, Pro-active Thermal, FFA, Free-Q, Perfect Balance и BSM. Настройка и управление громкоговорителями DSP9 осуществляется через фирменное Bluetooth-устройство B-Link, по ИК, USB, RS232 или с помощью управляющих решений Meridian Controller. Для подключения источников, выпускаемых сторонними производителями, оснащённых балансным или небалансным линейным аналоговым выходом, предусмотрен аналоговый входной модуль IA21.

 

Предварительная информация о технических характеристиках Meridian DSP9: частотный отклик 20 Гц – 40 кГц +/- 3 дБ; SPL 119 дБ @ 1 м для одной колонки. Встроенные усилители: СЧ и ВЧ > 150 Вт (4 Ом), Class AB; НЧ – парное соединение в мост, каждая пара > 240 Вт (4 Ом), Class D. Динамики: твитер Ultrasonic 25 мм (бериллиевый купол, волновод с серебряным покрытием); среднечастотник Evo 160 мм (звуковая катушка с токонепроводящим каркасом и антирезонансной системой монтажа хомута); четыре басовых драйвера Subsonic 200 мм (полипропиленовые длинноходные; звуковые катушки – с антирезонансной системой монтажа хомута).

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