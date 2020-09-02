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Meridian зазвучит в электрокарах


02.09.2020 10:27

 

 

Компания Meridian подписала соглашение о сотрудничестве с производителем из КНР Human Horizons. Продукция китайского бренда – «умные» электромобили; в ближайшее время будет выпущена первая полностью электрическая модель HiPhi X.

 

HiPhi X появятся в продаже в КНР в 2021 году, а их первая официальная презентация должна состояться на Пекинском международном автосалоне (Beijing Auto Show).

 

Согласно условиям договора, электрокары будут оснащаться 12-канальной аудиосистемой от Meridian, построенной на базе 600-ваттного усилителя Meridian и с фирменными технологиями Re-Q, Perfect Balance, Intelli-Q и др.

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