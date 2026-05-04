Merlion начинает продажи проекторов Hisense


04.05.2026 14:29

 

 

Дистрибьюторская компания Merlion и производственная компания Hisense расширили ассортимент продукции Hisense, реализацией которой в России занимается Merlion: теперь дилеры могут приобрести у последней не только мониторы и коммерческие дисплеи, но и проекторы. В числе последних – две ультракороткофокусные модели, Hisense PX3SE-PRO и PT1, и компактные устройства Hisense C2 Ultra, C3 и M2 PRO. 

 

Hisense PX3SE-PRO – с трёхцветным лазером TriChroma, ИИ-функциями, ультракоротким фокусом и игровым режимом с частотой обновления до 240 Гц. Размер проецируемого изображения: от 80 до 150 дюймов по диагонали. Проектор Hisense PT1 – более компактный, с тем же размером проекции и возможностью подключения всевозможных аудио- и видеоустройств, в том числе телевизионных и игровых приставок и акустических систем. Проектор можно использовать в качестве центрального элемента системы «умный дом».

 

Hisense C2 Ultra, C3 и M2 PRO представляют собой мини-проекторы с размером проекции от 65 до 300 дюймов (до 200 у модели M2 PRO). Характеристики C2 Ultra: яркость 3000 ANSI люменов, контрастность 2000:1, оптический зум 0,9-1,5:1, а также 2.1-канальная аудиосистема JBL со встроенным сабвуфером. Проектор оснащается шарнирной подставкой с углом поворота 360 градусов по горизонтали и 135 градусов по вертикали. У Hisense C3 есть автоматическая настройка геометрии изображения и довольно широкие ИИ-возможности, включающие оптимизацию цветопередачи и масштабирование изображения до уровня, близкого к 4К. Что касается Hisense M2 PRO, его оптический зум с коэффициентом 1,0-1,3 позволяет регулировать размер изображения без потери резкости. 2,07 млн. микрозеркал и DLP система обеспечивают высокую детализацию 4K изображения. В комплект поставки входит чехол для переноски из вспененного полипропилена.

Комментарии

