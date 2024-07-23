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Merlion привезёт в Россию телевизоры Skyworth


23.07.2024 17:57

 

 

Merlion привезёт в Россию продукцию производителя из КНР Skyworth – компания стала официальным дистрибьютором китайского бренда.

 

Под торговой маркой Skyworth выпускаются телевизоры и бытовая техника. Компания входит в корпорацию Skyworth Group, которая вот уже более 30 лет занимает является одним из ведущих производителей электроники в КНР. Специализация Skyworth – разработка и выпуск различных бытовых электронных устройств, в том числе телевизоров, кондиционеров, стиральных машин, холодильников и пр. Фирменные высокотехнологичные решения «открывают новые возможности в области домашних развлечений и интеллектуальных электронных систем для семей по всему миру».

 

Компания Skyworth – один из китайских лидеров в разработке OLED-технологий; она занимает первое место в КНР и третье место в мире по объёму продаж OLED-телевизоров. Компания располагает 17-ю собственными производственными площадками; над разработкой новой продукции работают сотрудники 11 исследовательских центров по всему миру. В Россию будут поставляться фирменные телевизоры.

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