Месяц до грандиозного

11.09.2025 23:12

Всего месяц остался до события, которое, как утверждают его организаторы, никак нельзя пропустить. Это выставка Hi-Fi & High End Show, широко известная как в Москве, так и далеко за её пределами, и посещаемая не одним поколением аудиофилов и меломанов. В этом году мероприятие пройдёт с 10 по 12 октября, а его партнёрами выступили компании Espace Bureau, Alcom, Barnsly Sound Organization и Patefon.



Уже несколько лет Hi-Fi & High End Show проходит в отеле «Альянс Бородино», на девяти этажах которого российские и иностранные бренды (в этом году их будет более 300) показывают свою продукцию: Hi-Fi и High End компоненты, наушники, аксессуары и пр. Обширная деловая программа с участием экспертов позволяет получить теоретические и практические знания, а разнообразные развлекательные мероприятия, от тематических Hi-Fi квизов и викторин до розыгрышей призов, создают отличное настроение.



Всех заинтересованных в расширении кругозора и «живом» общении со специалистами в нынешнем году приглашают на конференции: «Домашние кинотеатры и мультимедийные комнаты», «Ухо против цифры: как выбрать идеальные наушники», «Hi-Fi и High End аппаратура как элемент дизайна и источник качественного видео и звука». По традиции в рамках выставки будут названы обладатели премии Top High End и состоится торжественное вручение наград лучшим аудиовидеопродуктам, которые были произведены и появились в продаже на российском рынке не ранее 1 января 2024 года.