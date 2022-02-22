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Meta-превращение KEF


22.02.2022 13:47

 

 

Британский производитель акустических систем KEF обновил две флагманские линейки фирменных громкоговорителей, Blade и The Reference, внедрив технологию абсорбирующего метаматериала MAT.

 

Опробовав инновационный материал в выпущенных ранее моделях LS50 Meta и LS50 Wireless II, инженеры KEF реализовали новое решение и в топовых моделях. Теперь в ассортименте британского бренда, которому исполнилось 60 лет, появились колонки Blade One Meta и Blade Two Meta (релиз оригинальных KEF Blade состоялся в 2011 году). В названии акустических систем ещё одной флагманской серии, The Reference, также появилось слово Meta; напомним, речь идёт о двух моделях напольников, полочных колонках и паре моделей акустики центрального канала.

 

В дополнение к использованию абсорбирующего материала с уникальными способностями к поглощению нежелательных призвуков (до 99%), звукоинженеры KEF внесли ещё несколько изменений, в частности, использовали кроссоверы принципиально новой конструкции. И Blade Meta, и усовершенствованные The Reference комплектуются фирменными точечными источниками звука Uni-Q 12-го поколения.

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