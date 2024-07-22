22.07.2024 18:23

Metronome AQWO 2 поступил в продажу. Это устройство – CD/SACD-проигрыватель, полная гибридная модель (в отличие от раздельных SACD/CD-транспорта t|AQWO и гибридного конвертера c|AQWO). Усовершенствованный транспортный механизм обеспечивает максимально точное воспроизведение звука.

В AQWO используются 10 независимых линий регулирования напряжения. Высококачественный ЦАП ESS Sabre ES9039PRO способен обрабатывать аудиофайлы вплоть до DSD 512, а встроенный модуль потоковой передачи позволяет слушать музыку в высоком разрешении. Есть опциональная ламповая выходная ступень, добавляющая звуку теплоту; самым требовательным меломанам производитель предлагает ламповый выходной каскад, который сделает звук ещё более богатым и детальным. Наличие выходов AOP под лампу даёт возможность переключать предусилитель из транзисторного в ламповый режим. Лампы могут быть установлены по заказу сразу на заводе или позже.

Все фирменные устройства разрабатываются и производятся на собственных мощностях производителя, расположенных в городе Тулуза на юго-западе Франции. Все компоненты Metronome собираются вручную, даже платы набиваются и паяются таким же образом.



