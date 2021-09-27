Metronome снова в России

27.09.2021 08:41

В России снова можно будет купить аудиокомпоненты французского бренда Metronome Technologie. Компания сменила дистрибьютора – теперь продукцию бренда будет представлять российская TechnoLogica – и выпустила несколько новинок.

В ассортименте основанной в 1987 году Metronome Technologie – ЦАП и проигрыватели компакт-дисков категории High End и Ultra High End, а также сетевые проигрыватели, адаптированные к новейшим форматам. Две новые фирменные серии: AQWO и Digital Sharing, продолжается выпуск популярных моделей серии Classsica. Под дочерней торговой маркой Kalista выпускаются цифровые источники класса «ультра люкс» с оригинальным дизайном и уникальными технологиями.

Линия Metronome AQWO включает в себя три устройства: полную гибридную модель SACD/CD AQWO, раздельные SACD/CD транспорт t|AQWO и гибридный конвертер c|AQWO (последние – с выносными блоками питания в отдельных корпусах). В AQWO используются 10 независимых линий регулирования напряжения, в транспорте t|AQWO – три тороидальных трансформатора и семь независимых линий регулирования напряжения, а в конвертере c|AQWO – четыре тороидальных трансформатора и 11 независимых линий регулирования напряжения. Управление устройствами осуществляется с помощью сенсорных кнопок на информационном дисплее.

В серии Digital Sharing также три устройства: DSC – потоковый проигрыватель, ЦАП и цифровой предусилитель в одном корпусе (он декодирует DSD до DSD512 и все файлы PCM до 32 бит / 384 кГц, поддерживает кодек MQA, сервисы Tidal, Qobuz, Spotify и Deezer и протоколы UPnP и DLNA), полный потоковый проигрыватель DSC 1 и сетевой транспорт DSS.

В серии Classica представлены CD-транспорт Le Player 3, полный CD-проигрыватель Le Player 3+ и конвертер Le DAC. Все компоненты имеются в наличии на складе российского дистрибьютора, который планирует в ближайшее время провести несколько презентаций.