Meze Audio показала новые наушники 109 Pro

05.08.2022 10:43

Новую профессиональную модель накладных наушников представил румынский производитель Meze Audio. 109 Pro – первые в истории компании динамические наушники открытого типа.

Используемые материалы: древесина ореха и особо прочная марганцевая сталь. Внешне новинка напоминает бестселлер бренда, модель 99 Classics; как и 99 Classics, она полностью разборная – все составляющие при необходимости подлежат ремонту или замене. Однако по звучанию новые наушники – нечто совершенно иное. 50-миллиметровые драйверы – собственная разработка Meze. Производитель заявляет, что 109 Pro обеспечивают «выдающуюся по качеству звуковую сцену», а их звучание «очень детализированное, обволакивающее, с нужной мощностью».

В продаже наушники не появятся раньше октября нынешнего года, но прототип уже доступен для прослушивания, он демонстрировался на выставке CanJam, состоявшейся в Лондоне в прошедшие выходные, 30-31 июля. О том, сколько будут стоить новые Meze Audio 109 Pro, пока можно только догадываться.



