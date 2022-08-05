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Meze Audio показала новые наушники 109 Pro


05.08.2022 10:43

 

 

Новую профессиональную модель накладных наушников представил румынский производитель Meze Audio. 109 Pro – первые в истории компании динамические наушники открытого типа.

 

Используемые материалы: древесина ореха и особо прочная марганцевая сталь. Внешне новинка напоминает бестселлер бренда, модель 99 Classics; как и 99 Classics, она полностью разборная – все составляющие при необходимости подлежат ремонту или замене. Однако по звучанию новые наушники – нечто совершенно иное. 50-миллиметровые драйверы – собственная разработка Meze. Производитель заявляет, что 109 Pro обеспечивают «выдающуюся по качеству звуковую сцену», а их звучание «очень детализированное, обволакивающее, с нужной мощностью».

 

В продаже наушники не появятся раньше октября нынешнего года, но прототип уже доступен для прослушивания, он демонстрировался на выставке CanJam, состоявшейся в Лондоне в прошедшие выходные, 30-31 июля. О том, сколько будут стоить новые Meze Audio 109 Pro, пока можно только догадываться.

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