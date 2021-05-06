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Межблочные кабели Ortofon Reference Black


06.05.2021 12:59

 

 

Межблочный кабель Ortofon Reference Black появился в продаже в российских аудиосалонах и специализированных магазинах. Новинка предназначена для использования в составе High End музыкальных систем.

 

Кабель представляет собой эталонную модель нового поколения. Он выпускается в небалансном и балансном вариантах и оснащается разъёмами RCA или XLR соответственно. Четыре проводника изготовлены из бескислородной меди сверхвысокой прочности PCUHD; также используется бескислородная медь 6N и 4N HiFC. Жилы в двух проводниках из четырёх сделаны из меди, в двух других имеют дополнительное серебряное покрытие. Проводники проложены параллельно и ориентированы таким образом, что их внутренняя структура асимметрична – это позволяет гасить возникающие помехи.

 

Экранирование Ortofon Reference Black – двойное: один слой сделан из алюминиевой фольги, второй – медная оплётка. В качестве диэлектрика используется эластомер, не содержащий галогенов. Внешняя оболочка – плетёное нейлоновое волокно в сочетании с полиэтиленом. Цена одного метра Ortofon Reference Black – 80 тысяч рублей.

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