MHES 2023: старые знакомцы и новые имена

23.03.2023 14:21

С 21 по 23 апреля в Москве, в гостинице Holiday Inn Селигерская (Коровинское шоссе, 10), пройдёт выставка Moscow Hi-End Show (MHES) 2023.

Наряду с именитыми брендами в выставке принимают участие и молодые фирмы-производители, как российские, так и зарубежные. В частности, в этом году в экспозиции MHES будет представлена продукция отечественной компании Ella Audio, производственная команда которой состоит… из одного человека. В модельном ряду Ella Audio – напольные и полочные акустические системы, а также усилители и кабели собственной разработки; автор всех идей и их реализатор – глава компании Максим Есенков. Его миссия – сделать High End доступным и показать ценность ручной работы: «…цель [экспериментов] одна: создать системы, которые будут приносить удовольствие от прослушивания. Необычный экстерьер – также результат исследований и расчётов, ведь недостаточно просто дизайна, корпус должен звучать!»

Ещё одним участником станет Flying Lemon Audio. В её ассортименте – полочная и напольная пассивная акустика класса High End. Команда Flying Lemon Audio состоит из профессионалов, многие из которых работают в аудиоотрасли более 20 лет. Постоянные посетители MHES могли увидеть продукцию компании в прошлом году. На этот раз Flying Lemon Audio привезёт на выставку напольную трёхполосную аудиосистему с акустическим оформлением типа «закрытый ящик» (используются три независимых объёма) и двухполосные полочные колонки с динамиками собственной разработки.



